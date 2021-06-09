Военные России, Белоруссии и Сербии начали отработку совместных действий

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

На полигоне «Раевский» в Новороссийске стартовали российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство – 2021».

На аэродром Южного военного округа Крымск в Краснодарском крае военно-транспортным самолетом Ил-76МД ВВС Белоруссии прибыли более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

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Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, белорусские десантники расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500.

Накануне на станцию Тоннельная под Новороссийском прибыл эшелон с военной и специальной техникой соединения в составе около 60 единиц бронетранспортеров БТР-80 и автомобилей МАЗ и «Урал».

Также в учении примут участие около 100 военнослужащих специальной бригады Вооруженных сил Сербии и более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий по борьбе с терроризмом в составе многонациональной тактической группы.

В прошлом году под давлением Евросоюза Сербия была вынуждена отказаться от участия в учениях «Славянской братство», проходивших в Белоруссии.