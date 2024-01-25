Военные с Западной Украины дают взятки, чтобы не отправляться на фронт

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Украинские военные, служащие в частях на западе страны, дают взятки, чтобы их не отправляли на передовую.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, эти военные должны были бы отправиться в зону боевых действий, чтобы заменить тех, кто там находится с начала конфликта.

«У меня вопрос: а почему у нас армия полтора миллиона человек, воюют 300, ротации нет, а зато о мобилизации говорят постоянно? Бегают по автобусам, вытаскивают кого-то. У меня вопрос: а почему нет ротации, например, с частей в Житомирской, Ровенской, Львовской, Тернопольской областей на фронт? А туда, чтобы отдохнули ребята. В чем проблема? А я скажу в чем – в коррупции, потому что делятся жалованием с командирами, дают деньги, чтобы не ехать. Это целый бизнес, и край ему должен положить Верховный и Главком», – заявил Мосийчук.