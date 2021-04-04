Военные США помогают боевикам ИГ убивать сирийских беженцев

04.04.2021, Москва, Антон Соколов

Американское командование поставляет оружие боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – запрещено в России) в лагеря для беженцев.

Российская и сирийская комиссии по возвращению сирийских беженцев сделали совместное заявление о ситуации в лагерях. В нем сказано, что США препятствуют возвращению сирийцев на освобожденные от боевиков территории.

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Присутствие США ухудшает условия в лагерях, особенно в лагере Аль-Хол. Американцы поставляют оружие и боеприпасы боевикам ИГ, которые совершают убийства мирных сирийцев на территории лагеря. В 2017 году группировка «Исламское государство» была разбита российскими силами при участии «ЧВК Вагнера», однако США оказывают поддержку остаткам бандформирования. Опираясь на радикалов, американское командование осуществляет контрабанду сирийской нефти.

Сирийская и российская комиссии продолжают свои совместные усилия, направленные на возвращение беженцев домой и восстановление мирной жизни в освобожденных регионах.

«Правительство САР уделяет особое внимание борьбе с распространением пандемии коронавируса, стабилизации условий в области безопасности, обеспечению возможностей трудоустройства для граждан и восстановлению экономики, жилья и инфраструктуры», – отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты Америки и их союзники по-прежнему препятствуют возвращению сирийских беженцев из соседних стран.

Политика введения незаконных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки против Сирии препятствует реализации крупных экономических проектов, которые создадут для сирийцев новые рабочие места.

Стороны подтвердили, что присутствие США в Сирии и поддержка боевиков в лагерях приводит к росту террористической активности в регионе.

Комиссии призвали международное сообщество сосредоточить свои усилия на предоставлении реальной помощи сирийскому народу, восстановлении его экономики и принятии необходимых мер для немедленного прекращения санкций, введенных против Сирии.