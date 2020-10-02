02.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь
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Военные строители отреставрировали штаб Черноморского флота


Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада со знаменитой колоннадой, обращенной к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера.

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Кроме того, Штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.

Заместитель главы военного ведомства России Тимур Иванов проинспектировал готовность объекта в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа. Он также посетил площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота.

Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора В.А. Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.


Новое здание Штаба строгих лаконичных форм построено в 1958 году. Здание впервые было отреставрировано с момента его постройки.

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