Военные строители отреставрировали штаб Черноморского флота

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада со знаменитой колоннадой, обращенной к морю, а также отреставрировали декларативные элементы интерьера.

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Кроме того, Штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления.

Заместитель главы военного ведомства России Тимур Иванов проинспектировал готовность объекта в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа. Он также посетил площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота.

Обновленный штаб находится на том самом месте, где в 1900 году по проекту архитектора В.А. Фельдмана был построен двухэтажный дворец командующего Черноморским флотом. После революции 1917 года здесь размещался филиал флотского дома культуры, а в Великую Отечественную войну здание разрушили до основания.

Новое здание Штаба строгих лаконичных форм построено в 1958 году. Здание впервые было отреставрировано с момента его постройки.