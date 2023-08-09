Военные в Нигере отвергают все предложения США и готовы к отражению интервенции

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События в восставшем Нигере и вокруг него развиваются стремительно, так как западные страны стараются изолировать страну и не теряют надежды организовать интервенцию, но успех военной кампании теперь всё менее вероятен в ситуации усиливающегося раскола среди африканских государств и решительности самих военных, взявших власть в Ниамее.

Об этом пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора Айнур Курманов.

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Самым знаковым моментом последних дней стал приезд в минувший понедельник в Нигер исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая так и не добилась в итоге ни одной из поставленных целей. Глава переворота генерал Абдурахаман Тиани встретиться с ней отказался, а к свергнутому президенту Мохамеду Базуму её не допустили.

В результате ей пришлось довольствоваться общением с новым начальником генштаба армии генералом Муссой Салау Барму, и, как передаёт слова зама главы Госдепа агентство CNN, «переговоры были чрезвычайно откровенными и временами довольно сложными».

Она сказала, что предложила «много вариантов», чтобы положить конец перевороту, добавив:

«Я бы не сказала, что это предложение было каким-либо образом услышано».

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря стремилась подчеркнуть опасность со стороны группы Вагнера, с которой, как сообщает издание, начали взаимодействовать некоторые путчисты. Хотя официальные лица США заявили, что группа, имеющая значительное присутствие в Африке, не сыграла никакой роли в подстрекательстве к перевороту, но, по их мнению, ее лидер Евгений Пригожин уже попытался воспользоваться ситуацией.

«На моих встречах с военными Нигера у меня сложилось впечатление, что люди, которые предприняли здесь эту акцию, очень хорошо понимают риски для своего суверенитета, когда приглашают Вагнера», — сказала Нуланд.

Интересно, что таким образом Вашингтон фактически признал подразделения частной военной компании стратегическим фактором, определяющим геополитический разворот страны в сторону России и этой оговоркой о «рисках для суверенитета» по сути озвучил устами Нуланд угрозу возможного вмешательства со стороны США и Франции в случае такого шага.

Как подтверждение такой угрозы американцев стало нападение боевиков «Аль-Каиды» на силы ЧВК «Вагнер», которые направлялись из соседнего Мали в Нигер и якобы по информации издания Аvia-pro.net попали в засаду исламских террористов. Правда никаких подтверждений этой информации не последовало, что может свидетельствовать о террористической пропаганде, так как источником послужили сообщения в социальных сетях самих исламистов.

«В свете этой атаки многие эксперты предполагают, что террористы, возможно, действовали по «наводке». Точность и слаженность атаки указывают на возможную утечку информации о перемещении и дислокации сил ЧВК, более того, в этом мог быть заинтересован только Запад», – утверждает репортёр издания.

Если такое нападение действительно имело место, то оно только подтверждает факт прямой связи между отрядами «Аль-Каиды» и ЦРУ. Именно поэтому вся борьба против исламистов была неэффективной в Сахеле, так как она была лишь оправданием присутствия в Западной Африке воинских контингентов Франции и США.

На этом фоне военные из Национального комитета спасения родины в Нигере не только выписали Нуланд от ворот поворот, но и отвергли ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по возвращению в кресло свергнутой прозападной марионетки Базумы, действие, которого закончилось еще в минувшее воскресенье. А также отказались принимать у себя делегацию ЭКОВАС для проведения переговоров.

Как сообщила французская газета Le Monde, отказ сопровождался соображениями «безопасности».

«Нынешний контекст гнева и восстания населения после санкций, введенных ЭКОВАС, не позволяет приветствовать указанную делегацию и обеспечить для неё необходимое спокойствие и безопасность», — говорится в официальном письме Министерства иностранных дел Нигера, адресованном представительству ЭКОВАС в Ниамее.

Более того, незадолго до крайнего срока ультиматума лидеры переворота закрыли воздушное пространство Нигера до дальнейшего уведомления, сославшись на угрозу военного вмешательства, что уже привело к большим неудобствам для европейских авиалиний.

«Перед лицом угрозы вмешательства, которая становится все более очевидной… Воздушное пространство Нигера закрыто с сегодняшнего дня. Вооруженные силы Нигера и все наши силы обороны и безопасности, опираясь на неизменную поддержку нашего народа, готовы защищать целостность нашей территории», — сказал представитель Нацкомитета спасения родины по национальному телевидению.

В качестве ответной меры на ультиматум вооруженные силы Нигера перебросили с воскресенья подкрепления в столицу, чтобы подготовиться к потенциальному военному вмешательству и провели массовый митинг на стадионе, в котором приняло участие более 30 тысяч сторонников переворота. Это еще раз продемонстрировало всем стремление военных удержать власть и противостоять интервенции при поддержке местного населения.

Интересно, но на данном митинге красовались теперь не только российские флаги, но и турецкие, что связано с позицией Реджепа Тайипа Эрдогана, позитивно воспринявшего на днях переворот, и стремящегося сейчас усилить собственное влияние на чёрном континенте в целях подрыва влияния Франции.

Важным фактором поддержки восставшего народа стало и направление, как сообщило издание Africa News, в понедельник 7 августа в столицу страны – Ниамей дружественной делегации военных соседних Мали и Буркина-Фасо, которые таким образом продемонстрировали «солидарность двух стран братскому народу Нигера».

Параллельно этому происходит и развёртывание сил армий этих государств для организации общей системы обороны.

Помимо прочего, военные Нигера продемонстрировали и свои политические навыки, заявив о формировании переходного гражданского правительства, премьером которого уже назначен 58-летний Ламин Зейне, ранее уже возглавлявший кабинеты при других президентах и имеющий опыт работы министром экономики и финансов. После такого хода Нацкомитет спасения родины уже трудно обвинить в обычной узурпации власти.

Противоположная же сторона в лице западноафриканского блока ЭКОВАС, не получив из Ниамеи позитивного ответа, намерена провести совещание глав военных ведомств в четверг 10 августа в столице соседней Нигерии Абудже, где они обсудят план военной операции. По информации французской радиостанции RFI:

«Командование начальников штабов предусматривало численность в 25 000 человек для интервенции. Самый большой контингент прибудет из Нигерии».

То есть, как мы и говорили в предыдущем материале, главную скрипку в предстоящей войне будет играть именно Нигерия, которой управляют сейчас из Вашингтона и Парижа. Сейчас помимо этой страны в антинигерской коалиции оказались военные только из трёх государств – Кот-д’Ивуара, Сенегала и Бенина. Остальные члены ЭКОВАС участвовать в военной кампании отказались, как и так называемые страны – доноры из Европейского Союза.

Несмотря на то, что уже формируются базы для концентрации войск вблизи границ Нигера, этих сил может оказаться явно недостаточно в случае активного сопротивления и при длительном конфликте. Тем более что Алжир, Чад, Судан и Гвинея решительно отвергли саму возможность осуществления интервенции, что говорит и о невозможности выстроить сколько-нибудь серьезную изоляцию Нигера на сегодняшний момент.

Даже в случае успешного наступления интервентов проамериканский президент Мохамед Базума, находящийся в руках военных, будет безусловно убит. Плюс в ситуации партизанской войны можно будет поставить крест на проекте возведения газовых и нефтепроводов из Нигерии в страны ЕС, которые должны были быть проложены по территории мятежной страны.

При этом военное усмирение критикуется теперь и в Сенате Франции, где 94 депутатов направили целую петицию Эмманюэлю Макрону, которая была опубликована в газете Le Figaro, где они призвали переосмыслить видение Африки и ее связи с Францией, так как «континент, похоже, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и присутствие».

«На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. А что можно сказать, к сожалению, о регрессе франкофонии по отношению к английскому языку?», — отмечают сенаторы.

Слабину дали и итальянцы, которые добровольно заявили о сокращении численности своих войск в Нигере, чтобы освободить место на своей военной базе для итальянских гражданских лиц, которые могут нуждаться в защите в случае ухудшения безопасности.

По мнению Рима, за одним кризисом может скрываться другой. За дипломатическим и военным всплеском вокруг государственного переворота в Ниамее вырисовывается тяжелая проблема для европейцев: вопрос миграции из стран к югу от Сахары. Нигер занимает стратегическое место на миграционных маршрутах континента как привилегированный транзитный коридор в Ливию, проекционную платформу – вместе с Тунисом – на Италию. В Риме беспокойство уже ощутимо.

Поэтому итальянские лидеры предостерегали от соблазна военного вмешательства в Ниамей, которое, по их мнению, может усугубить хаос в Сахеле. Ссылаясь на рост числа мигрантов, прибывающих на полуостров через Средиземное море (87 000 человек за первые семь месяцев 2023 года, что более чем вдвое больше, чем за тот же период 2022 года), министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил в понедельник, 7 августа, в ежедневной газете La Stampa:

«Проблема новой волны иммигрантов уже стала реальностью. С каждым днем, если соглашение не будет достигнуто, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Если в Нигере разразится война, это будет катастрофа».

В связи с этим эксперт Набила Рамдани, комментируя ситуацию британскому изданию Тhe Guardian, приходит к выводу, что на глазах осуществляется крушение коррупционной и прогнившей постколониальной системы. А вместе с ней теряют позиции и США, которые всегда поддерживали такие эксплуататорские договоренности, первоначально потому, что бывшие французские колонии рассматривались как бастионы против геополитического и идеологического влияния Советского Союза во время холодной войны.

«Сейчас же участники демонстрации у посольства Франции в Ниамее размахивали российскими флагами, и многие призывали Владимира Путина заменить Макрона в качестве их крупнейшего глобального покровителя. Это открывает перспективу новой «схватки за Африку», а в ситуации, когда ненависть к Франции усиливается, то есть все шансы на полномасштабную эвакуацию, включая французских солдат, поскольку ключевые страны Африки к югу от Сахары, наконец, завершат процесс деколонизации», – отмечает эксперт.

Выходит, что «задний двор» окончательно отваливается от Франции и уже никакие интервенции не помогут.