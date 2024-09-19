«Военные знают, что Зеленский несёт чушь» – в Киеве объяснили, почему удары вглубь РФ не остановят русских
Разрешение ВСУ бить натовскими ракетами вглубь России не поможет Украине избежать регулярных обстрелов.
Об этом на канале Politeka заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как нам поможет избежать ударов по энергетике разрешение бить в глубь территории России? Логика такова, что объекты, по которым будут бить, это именно аэродромы, где базируются самолеты, которые поднимают ракеты, которые бьют по Украине.
Но нам самое большое разрушение приносят баллистические ракеты. Аэродромы, самолеты Ту-95, Ту-22, Ту-160, они несут крылатые ракеты. Её можно увидеть и сбить, достаточно эффективно.
Но все наши проблемы от баллистики. Ее перехватить сложно. Я просто вам хочу привести пример. Сейчас вот, хуситы, им дали баллистическую ракету, ее запустили по Израилю, где система ПВО «Купол». И эта ракета упала в Тель-Авиве, её не перехватили израильские средства ПВО. Израильские», – сказал Рева.
«А у России этих комплексов «Искандер», их огромное количество. И, кстати, они же не находятся где-нибудь на Урале, они здесь находятся, они передвижные. И вот если им нужно ударить по нашим энергетическим объектам, то разрешение бить вглубь России их не касается. Потому что бить вы можете по стационарным объектам, но не по тем, которые передвигаются, это не поможет.
И самое главное, ну хорошо, разрешили вам бить, так что – не перестанут стрелять по нашим энергетикам? В чем здесь взаимосвязь? Это говорит Зеленский. А военные молчат. Потому что они понимают, что он несет чушь. Потому что это не поможет», – добавил он.
Спасибо!
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