Военный аналитик: Массированный удар может прорвать ПВО вокруг Крымского моста

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Новости Украины

Ракеты, выпущенные из поставленной на Украину американской РСЗО Хаймарс», могут достичь Крымского моста, но не разрушить его.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

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Он считает, что украинская авиация не представляет угрозы для моста, поскольку любые самолеты ВСУ будут перехвачены и уничтожены, говорит, что с «Хаймарс» будет сложнее, но возлагает надежды на многоэшелонированную систему ПВО.

«На дальних подступах работают С-300 ПМ2, С-300 В4, на ближних подступах работают комплексы «Панцирь С», «Тор М2», «Бук М2», «Бук М3». Этих систем достаточно, чтобы отбить атаку HIMARS. Единственная сложность в том, что атака может быть массированная и с одного направления. С этим мы столкнулись в Новой Каховке, когда ВСУ был нанесен массированный ракетный удар: в качестве отвлекающих ракет от них шли ракеты типа «Смерч», а в конце они пустили уже HIMARS», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

По его словам, в Новой Каховке комплексы отработали по первым ракетам, а вторые, как раз американские, смогли долететь.

«У них, кстати, каждая ракета имеет индивидуальное наведение при помощи системы GPS, и в случае массированного удара противовоздушная оборона может быть пробита. Несмотря на GPS, ракета в некоторых случаях может улететь в сторону и попасть в другое место. Основной же принцип борьбы с HIMARS — это выслеживание и уничтожение складов ракет, выслеживание и уничтожение этих ракет и их пусковых установок», – отмечает аналитик.

Также у него поинтересовались, насколько серьезными будут повреждения для Крымского моста, если ракеты достигнут цели.

«Разрушить мост нельзя, но можно повредить. Там очень мощные опоры, способные выдержать таран баржи или грузового судна. Опоры на это рассчитаны, они достаточно глубоко вкопаны в землю. Само дорожное полотно, конечно, можно вывести из строя, но оно быстро ремонтируется — несколько дней, максимум неделю. Это все больше будет носить политический характер», – считает Кнутов.