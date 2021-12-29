Военный аналитик: НАТО во главе с США принуждают Россию к союзу с Китаем

29.12.2021  14:30 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Китай, НАТО, Политика, Россия, США


Действия США и их союзников, которые фактически окружили Россию и Китай военными блоками, создают ситуацию молота и наковальни и толкают эти страны к созданию военно-политического союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия США и их союзников, которые фактически окружили Россию и Китай военными блоками, создают...

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По мнению Сивкова, это будет вынужденная мера против Запада.

«С геополитической точки зрения США и их союзники, глобалисты делают все от них зависящее для того, чтобы этот союз возник. Они фактически создали молот и наковальню. Наковальня – это НАТО, молот – это AUKUS, и плюс этот блок, который включает Индию, ну он пока еще не оформлен политически, тем не менее существует де-факто, это Южная Корея, Япония, США и еще примкнувшая к ним Индия, которая военно-технически пока ориентируется на Россию, а геополитически они ориентируются на США», – сказал эксперт.

«Этот блок с одной стороны сдерживает Китай и Россию на Тихом океане, в юго-восточной Азии, а НАТО – на Западе. Это молот и наковальня, они сдавливают Россию и Китай, принуждая их к геополитическом союзу, который фактически уже существует, осталось лишь его оформить политически, объявить о создании военно-политического блока», – заявил Сивков.

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