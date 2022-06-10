Военный аналитик: натовская артиллерия лишь продляет агонию ВСУ

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Новости Украины

Появление иностранных 155-миллиметровых артиллерийских систем усилит вооруженные формирования Украины, но в глобальном смысле лишь продлят их агонию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«В конфликте на Украине артиллерия стала решающим фактором, влияющим на успех при проведении боевых действий. По статистике, 70% целей сейчас поражаются именно артиллерией. Наши солдаты и офицеры, принимающие участие в специальной военной операции, говорят, что и она доставляет основные проблемы — от нее трудно скрыться и нелегко подавить», – сказал аналитик «Известиям».

По его мнению, натовские артсистемы не станут определяющим фактором на поле боя. Он добавляет, что как только они появляются на фронте, как тут же начинают нести потери, причем во многом из-за слабой подготовки личного состава, поскольку артиллеристов готовили по ускоренным программам.

«К новому оружию нужно привыкнуть, а времени на это нет. Вооруженные силы России эта артиллерия не остановит. Поставленные 150 единиц надо рассматривать прежде всего как попытку заместить потерянные Украиной с начала специальной военной операции образцы вооружений советской эпохи, а не качественное усиление», подчеркнул эксперт.

Он говорит, что задачи по борьбе с украинскими артсистемами российская армия уже успешно решает, например, ВС РФ используют орудия больших калибров, которые по дальности выстрела превышают возможности натовских 155-миллиметровых пушек, а также дальнобойные реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

«К контрбатарейной борьбе активно подключают авиацию — вертолеты и самолеты, беспилотники, включая ударные», – добавил Шурыгин.