Военный аналитик не исключает начала войны с США во время поездки Путина в Китай

29.12.2021  17:43 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, США


Существует большая вероятность того, что американское правительство будет решать свои внутренние проблемы с рейтингами и конкуренцией с Республиканской партией путем военной эскалации.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Существует большая вероятность того, что американское правительство будет решать свои внутренние проблемы с рейтингами...

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«Учитывая, что сегодня в США реально очень серьёзный раскол страны на красные и синие штаты, причём демократы сильно теряют в авторитете и шансов у них на промежуточных выборах 2022 года немного, то в этих условиях ракетная пощёчина России в виде 200-300-ракетного залпа по российским объектам, даже хотя бы в [сирийском]Тартусе или по Хмеймиму, могла бы сильно поднять рейтинг Байдена», – сказал Сивков.

По его словам, существует риск обострения обстановки вплоть до военной и в непосредственной близости к РФ.

«То, что во время поездки Путина на Олимпиаду в Китай здесь могут начаться события серьёзные, я в этом не сомневаюсь. В этом есть риск очень большой. То есть в этот период могут быть начаты военные действия по модели 2008 года», – предположил эксперт.

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