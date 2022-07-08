Военный аналитик объяснил, что не так с «освобождением» Змеиного ВСУ

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Новости Украины

Водружение украинского флага на остров Змеиный, который до этого покинул российский гарнизон, является не более, чем пиар-акцией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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Он отмечает, что в ситуации поражений украинцам «кровь из носу нужен символ победы», хоть какой-нибудь.

«Они умеют из ничего делать дезинформационную кампанию. Теперь месяц будут рассказывать из всех утюгов, как «захватили» то, что было ликвидировано перед эвакуацией — РЛС, оружие и боеприпасы», — сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

В свою очередь экс –депутат Верховной рады, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев так оценивает украинское «освобождение» острова:

«Украина провела очередной флешмоб, практическая польза от которого нулевая».

По мнению Царева, «надо освобождать Одессу, а остров Змеиный будет к ней приятным довеском, который мы получим автоматически».