Военный аналитик объяснил, в чем важность для Украины иностранных наемников
Для Украины большое значение имеют иностранные наемники, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
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«С помощью них [наемников] украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними. Это очень важный идеологический аспект. Наемники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины.
Причем их присутствие позволяет вести пропаганду и в тех странах, откуда они приехали. О наемниках делают передачи, к ним приезжают журналисты из их стран. Это позволяет удерживать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом, с их помощью транслировать свои, нужные киевскому режиму идеи», – объяснил аналитик «Известиям».
Он обращает внимание, что среди этих «солдат удачи» много профессиональных военных.
«Многие из них — участники боевых действий или имеют за плечами годы службы. Это ценные для армии кадры, иногда владеющие дефицитными военными профессиями. Они безусловно полезны», – убежден эксперт.
По его словам, иногда такое «свободное добровольчество» используется для маскировки визитов профессионалов-специалистов, умеющих обращаться с высокотехнологичными системами вооружения, а потому «удачная борьба с наемниками — это всегда удар не только по боеспособности украинских формирований, но и по стране, откуда они приехали».
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