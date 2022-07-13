Военный аналитик объяснил, в чем важность для Украины иностранных наемников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Для Украины большое значение имеют иностранные наемники, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«С помощью них [наемников] украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними. Это очень важный идеологический аспект. Наемники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины. Причем их присутствие позволяет вести пропаганду и в тех странах, откуда они приехали. О наемниках делают передачи, к ним приезжают журналисты из их стран. Это позволяет удерживать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом, с их помощью транслировать свои, нужные киевскому режиму идеи», – объяснил аналитик «Известиям».

Он обращает внимание, что среди этих «солдат удачи» много профессиональных военных.

«Многие из них — участники боевых действий или имеют за плечами годы службы. Это ценные для армии кадры, иногда владеющие дефицитными военными профессиями. Они безусловно полезны», – убежден эксперт.

По его словам, иногда такое «свободное добровольчество» используется для маскировки визитов профессионалов-специалистов, умеющих обращаться с высокотехнологичными системами вооружения, а потому «удачная борьба с наемниками — это всегда удар не только по боеспособности украинских формирований, но и по стране, откуда они приехали».