Военный аналитик: Пора вскрывать Черноморское побережье

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Целеуказания для сегодняшних ударов ВСУ по находящимся под контролем России объектам в Черном море могли дать разведчики НАТО, не исключено, что удары производились из поставленных Западом ракетных комплексов, управляли которыми не украинские специалисты.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

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По мнению Дандыкина, подобные удары могут стать регулярными, потому российской армии пора устанавливать контроль над черноморским побережьем Украины.

«Надо отвечать уже по более значимым объектам обеспечения экономики Украины, которая еще осталась. У них тоже есть и газодобыча, и не только. Что касается Змеиного, то там пролетали самолеты НАТО, скорее всего, разведка все вскрыла, и, скорее всего, работают ракетные комплексы, которые поставил Запад с ракетами «Гарпун». Это уже «длинная рука», не оборонительное, а наступательное оружие. Вполне вероятно, что этими комплексами управляют даже не украинцы – наемников приличное количество. Так или иначе, здесь, очевидно, что центры принятия решений находятся не в Киеве. Надо думать, о том, что нужно заниматься побережьем – это и Одесса, и Николаев, и Очаков, – наносить удары, уничтожать технику. Решение, как я понимаю, будет однозначно приниматься, но все это побережье будет постоянным нарывом и зоной напряженности», – заявил Дандыкин.