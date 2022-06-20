Военный аналитик: Пора вскрывать Черноморское побережье

20.06.2022  17:54 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен


Целеуказания для сегодняшних ударов ВСУ по находящимся под контролем России объектам в Черном море могли дать разведчики НАТО, не исключено, что удары производились из поставленных Западом ракетных комплексов, управляли которыми не украинские специалисты.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин.

Целеуказания для сегодняшних ударов ВСУ по находящимся под контролем России объектам в Черном море...

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По мнению Дандыкина, подобные удары могут стать регулярными, потому российской армии пора устанавливать контроль над черноморским побережьем Украины.

«Надо отвечать уже по более значимым объектам обеспечения экономики Украины, которая еще осталась. У них тоже есть и газодобыча, и не только. Что касается Змеиного, то там пролетали самолеты НАТО, скорее всего, разведка все вскрыла, и, скорее всего, работают ракетные комплексы, которые поставил Запад с ракетами «Гарпун».

Это уже «длинная рука», не оборонительное, а наступательное оружие. Вполне вероятно, что этими комплексами управляют даже не украинцы – наемников приличное количество.

Так или иначе, здесь, очевидно, что центры принятия решений находятся не в Киеве. Надо думать, о том, что нужно заниматься побережьем – это и Одесса, и Николаев, и Очаков, – наносить удары, уничтожать технику. Решение, как я понимаю, будет однозначно приниматься, но все это побережье будет постоянным нарывом и зоной напряженности», – заявил Дандыкин.

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