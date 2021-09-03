Военный аналитик предупредил, что ЦРУ и СБУ готовят дестабилизацию в Крыму

03.09.2021 11:25 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Сегодня с полным основанием можно утверждать, что деятельность политического руководства Украины курируется спецслужбами США.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.

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«В совместном заявлении Киева и Вашингтона [по итогам встречи президентов двух стран] говорится, что США поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности (СБУ) Украины. Этот план составлен при активном участии американцев, и он также имеет антироссийскую направленность», – сказал Шульгин «Независимой газете».

Он напоминает, что, по признанию главы миссии НАТО на Украине Александра Винникова, разработку проекта нового закона о СБУ, который обсуждается в Верховной раде, курировали и Североатлантический альянс, и ЕС, и посольство США

В документе .предусматривается «усиление контрразведывательного и антитеррористического направления», предлагается «расширить полномочия СБУ по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины».

«Это как понимать: «за пределами Украины»? Мы все помним ситуацию с задержанием в Белоруссии год назад около 30 россиян, сотрудников частной военной компании. По оценкам президента РФ Владимира Путина, это была совместная акция украинских и американских спецслужб. Никто доказательных опровержений этого факта не сделал. 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины. По данным ФСБ, их незаконный проход в Азовское море планировали два сотрудника СБУ. Не ошибусь, если скажу, что деятельность политического руководства Украины курируется спецслужбами США», – считает эксперт.

Также было отмечено, что США поддержали организованную Киевом «Крымскую платформу».

«По их заявлениям, она предназначена «для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных и связанных с безопасностью последствий российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над полуостровом». То есть не исключено, что СБУ и ЦРУ, чтобы установить контроль над Крымом, будут организовывать на полуострове различные «гуманитарные» акции, связанные с дестабилизацией обстановки и настраиванием населения против российских властей», – резюмировал Шульгин.