Военный аналитик рассказал, как было сорвано контрнаступление ВСУ

22.08.2022  16:52 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 1561
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Украина потеряла возможность провести успешное контрнаступление на подконтрольные России южные регионы страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов.

Украина потеряла возможность провести успешное контрнаступление на подконтрольные России южные регионы страны. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«По оценкам Центра анализа стратегий и технологий, украинцы упустили возможность провести успешное контрнаступление на юге. Это произошло, в первую очередь, благодаря активной боевой работе Вооруженных сил России и союзных войск ЛНР и ДНР. Они не позволили Украине сконцентрировать достаточное количество сил – техники и людей – на направлении главного контрудара», – сказал Пухов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что для такого контрнаступления ВСУ понадобилось бы порядка 15 бригад, личный состав которых нужно было обучить на территории западных регионов страны, где их сложнее достать.

«Плюс нужно иметь достаточный запас техники. В первую очередь – артиллерии и авиации для поддержки наступающих войск. Однако, благодаря работе наших союзных войск, собрать свои силы на направлении контрудара Киеву не удалось. Все резервы, которые они обеспечили для будущего наступления, им периодически приходилось перебрасывать на Донбасс, где мы вместе с войсками ДНР и ЛНР их довольно успешно перемалывали», – отметил аналитик.

В свою очередь издание обратило внимание, что в Киеве не перстают говорить о грядущем контрнаступлении.

«У меня такое ощущение, что шанс ударить где-то под Херсоном, или Изюмом ими окончательно упущен. Для этого у украинской армии нет ни достаточного числа людей, ни техники, да и просто воли совершить это. Думаю, сейчас украинским военным воля необходима для другого – признать свое поражение и согласиться на предложенные им переговоры», – резюмировал Пухов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть