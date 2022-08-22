Военный аналитик рассказал, как было сорвано контрнаступление ВСУ

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Новости Украины

Украина потеряла возможность провести успешное контрнаступление на подконтрольные России южные регионы страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов.

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«По оценкам Центра анализа стратегий и технологий, украинцы упустили возможность провести успешное контрнаступление на юге. Это произошло, в первую очередь, благодаря активной боевой работе Вооруженных сил России и союзных войск ЛНР и ДНР. Они не позволили Украине сконцентрировать достаточное количество сил – техники и людей – на направлении главного контрудара», – сказал Пухов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что для такого контрнаступления ВСУ понадобилось бы порядка 15 бригад, личный состав которых нужно было обучить на территории западных регионов страны, где их сложнее достать.

«Плюс нужно иметь достаточный запас техники. В первую очередь – артиллерии и авиации для поддержки наступающих войск. Однако, благодаря работе наших союзных войск, собрать свои силы на направлении контрудара Киеву не удалось. Все резервы, которые они обеспечили для будущего наступления, им периодически приходилось перебрасывать на Донбасс, где мы вместе с войсками ДНР и ЛНР их довольно успешно перемалывали», – отметил аналитик.

В свою очередь издание обратило внимание, что в Киеве не перстают говорить о грядущем контрнаступлении.

«У меня такое ощущение, что шанс ударить где-то под Херсоном, или Изюмом ими окончательно упущен. Для этого у украинской армии нет ни достаточного числа людей, ни техники, да и просто воли совершить это. Думаю, сейчас украинским военным воля необходима для другого – признать свое поражение и согласиться на предложенные им переговоры», – резюмировал Пухов.