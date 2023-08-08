Военный аналитик: Украина подставляет под российские ракеты ложные цели

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Украинские самолеты, наносящие ракетные удары по России британско-французскими ракетами, прячутся за пределами Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военные аналитик, директор музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, давая оценку ударам ВСУ по мостам, связывающим Крым с материковой частью.

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Он убежден, что эффективно бороться с натовскими дальнобойными ракетами и их носителями, украинскими самолетами, их следует уничтожать до появления в небе.

«Самое эффективное – это уничтожение складов, где находятся эти ракеты, а также их носителей. Носителями ракет, которыми были нанесены удары по мостам, являются фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27. Места базирования и тех, и других надо искать, находить и работать по ним ежедневно, чтобы противнику просто не с чего было бы запускать ракеты. Потому что это два единственных типа самолётов, которые специально, совместно с британцами или американцами, переоборудовали для запуска этих ракет. Если мы по самим ракетам более-менее стараемся работать, что-то у нас действительно получается, то по средствам доставки надо активизировать работу», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

У него поинтересовались, сколько самолетов-носителей осталось у ВСУ, тем более что ранее утверждали, что на Украине фактически не осталось авиации, а удары, тем не менее, наносятся.

«Получается, что у них есть авиация и что-то они ещё в состоянии применять против нас. Точное число вам никто не назовет. Дело в том, что какие-то самолеты они восстанавливают, какие-то им поставляют (хотя в мире не так много стран, которые могут поставить Украине Су-27). Самолётов, может, и немного, но проблема в том, что нам не всегда удается их отследить. К сожалению, удары порой наносятся нами по ложным целям. Поэтому определение реальных машин, а не ложных и их уничтожение, конечно, это первоочередная задача для нас», – считает эксперт.

По его словам, пускающие ракеты самолеты могут базироваться не на территории Украины, а периодически вылетать в Польшу.

«Есть основания предполагать, что прячут их именно там. А на Украине выставляют ложные цели», – резюмировал Кнутов.