Военный аналитик: украинская Тероборона быстро превратится в частные бандитские группировки

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Новости Украины

Пункт под названием «другие незапрещённые источники финансирования» в законе о создании Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины может сыграть со страной злую шутку.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территориальная оборона – это вооружённые силы, а в мирное время вооружённые силы применяться не имеют права. Вот эту функцию нужно оттуда (из закона «Об основах национального сопротивления» – ред.) убирать, потому что это противоречит Конституции. Там ещё много недостатков, но есть такая вещь как финансирование за счёт бюджета, бюджета «громад» и других незапрещённых источников. Так вот, «другие незапрещённые источники» могут превышать бюджетные затраты. И тогда я не знаю, в каких руках окажутся те добровольческие отряды и отряды самообороны. Это очень опасная вещь», – сказал Сунгуровский.

Отметим, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления», цель которого, среди прочего, развитие территориальной обороны и движения сопротивления, а также внедрение системы «подготовки населения к национальному сопротивлению».

Зеленский особо отмечал, что документ позволяет в случае необходимости «привлечь всё население Украины к защите родной земли, своего края и своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей». По словам украинского президента, закон призван «не допустить повторения событий 2014 года».

Напомним, отряды теробороны – это отдельные батальоны, созданные в составе Вооружённых сил Украины, которые формируются по территориальному принципу из добровольцев и находятся в оперативном подчинении Минобороны.

К числу таких подразделений относится известный своими военными преступлениями неонацистский батальон «Айдар». Тем не менее, далеко не все тербатальоны воюют в Донбассе – большинство из них базируется в своих областях, а личный состав состоит из местных.