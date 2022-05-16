Военный аналитик: Западное оружие не спасет ВСУ от разгрома

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Новости Украины

Североатлантический альянс пытается нанести России военное поражение на территории Украины, используя как колониальные ее вооруженные силы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«По своим масштабам и напряжению спецоперация беспрецедентна: фактически страны НАТО пытаются нанести нам военное поражение на территории Украины с помощью ВСУ, ставших, по сути, колониальной армией Запада. Против России ведут прокси-войну — на чужой территории и чужими руками», – пишет Шурыгин в «Известиях».

Он убежден, что в качестве плацдарма Украина была выбрана не случайно, тем более что ее активно вовлекали в военную структуру НАТО.

«Восемь лет украинские армию и общество усиленно готовили к войне с Россией. Снова и снова, отвечая себе на вопрос, была ли у России возможность решить миром конфликт с Киевом, мы понимаем: такой возможности не было. США гнали Украину на убой, не оставляя никаких шансов для мирного разрешения противоречий. Украина готовилась к войне, и начатая нами военная операция стала вынужденным ответом, на упреждение», – подчеркивает аналитик.

По его словам, фактически сейчас США на Украине пытаются навязать России масштабную войну на истощение образца первой половины ХХ века.

«На этом фоне расширение военно-технических поставок США имеет своей целью максимально затянуть конфликт. Ни один из видов оружия и техники, отправляемых сегодня американцами на Украину, не способен изменить сам ход и характер боевых действий, но лишь продлит их на недели и месяцы и увеличит количество погибших», – резюмировал Шурыгин.