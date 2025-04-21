Военный бюджет США после бешеного разворовывания становится меньше российского

Елена Острякова.  
21.04.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 356
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Военный бюджет США – это сплошное «мошенничество».

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный бюджет США – это сплошное «мошенничество». Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как вы знаете, 40% военных расходов во всем мире приходится на долю американцев. А теперь у них даже нет боеприпасов. Ты же знаешь, что это мошенничество. Как получилось что у них 40% мировых военных расходов, а у Украины нет боеприпасов. Россия тратит одну десятую этих денег, а у них есть все боеприпасы в мире», – сказал Зоррилья.

Он считает, что именно поэтому президент США Дональд Трамп заставляет страны Евросоюза увеличивать свои оборонные расходы.

«Он хочет, чтобы мы платили за нашу безопасность. Но что заставляет Трампа поверить, что если мы заплатим за нашу безопасность, то мы разделим его страхи? Почему мы должны считать, что Германия нуждается в 45 военных базах для своей безопасности? Зачем быть ощетинившимся ракетами, чтобы защитить себя от чего-то? Зачем бомбить хижины?», – вопрошал Зоррилья.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить