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Военный бюджет США – это сплошное «мошенничество».

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, 40% военных расходов во всем мире приходится на долю американцев. А теперь у них даже нет боеприпасов. Ты же знаешь, что это мошенничество. Как получилось что у них 40% мировых военных расходов, а у Украины нет боеприпасов. Россия тратит одну десятую этих денег, а у них есть все боеприпасы в мире», – сказал Зоррилья.

Он считает, что именно поэтому президент США Дональд Трамп заставляет страны Евросоюза увеличивать свои оборонные расходы.