Военный ДНР рассказал об угрозах СБУ его детям

25.02.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы начали давление и угрозы на детей военнослужащего ДНР, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в пресс-центре ДАН сообщил отец пострадавших, военнослужащий НМ ДНР Виталий Мищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, вечером 13 февраля неизвестный мужчина позвонил ему с телефона одной из дочерей. Звонивший заявил, что находится в одном помещении с девочками, и потребовал информацию о месте службы, звании и деятельности в Народной милиции ДНР.

В случае отказа от выполнения требований неизвестный пригрозил расправой над членами семьи военнослужащего. На попытки выяснить состояние детей и личность звонящего получил ответ: «Ты не в той ситуации, чтобы что-то требовать и голос дочери услышишь в конце разговора».

После спора и отказа от сотрудничества звонивший положил трубку, а позже прислал СМС-сообщение с угрозами: «Ты сделал свой выбор, теперь можешь только гадать, чье тело к тебе придет первым».

Военнослужащий ДНР Виталий Мищенко имеет двух дочерей в возрасте 11 и 21 год. Он отметил, что после данного телефонного разговора его старшей дочери начали поступать звонки от незнакомцев, а ей показалось, что за ней следят.

На данный момент с детьми все в порядке, однако для их безопасности военнослужащий поддерживает с ними связь через знакомых.

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, данной случай не является единичным и только с начала текущего года поступило порядка десяти обращений военнослужащих ДНР в связи с давлением на их родственников со стороны украинских спецслужб.

В свою очередь пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов призвал военнослужащих и гражданских лиц республики в случае попыток вербовки со стороны киевских спецслужб незамедлительно обращаться в органы госбезопасности.