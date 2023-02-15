Военный эксперт элегантно указал на пустословие генерала из Думы

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Россия не может позволить себе пойти на переговоры с бандеровцами, потому что любое перемирие приведёт к установлению ещё более оголтелого фашистского режима и новой войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не совсем согласен с тем, что мы сейчас хотим пойти на переговоры. Даже если мы оставим только западную часть Украины, они её настолько накачают оружием и создадут там оголтелый фашистский режим, что мы через год неизбежно будем воевать. Цели, которые были изначально заявлены нашим Верховным главнокомандующим, должны быть безусловно решены. Переговоры будут, не будут, но Украина должна быть денацифицирована и демилитаризована. Другого пути у нас нет. Да, это сложно даётся. То, что мы провели частичную мобилизацию, говорит, что изначально у нас было недостаточно сил для достижения целей. Но это нужно делать. Мы не можем оставить фашистский режим даже на небольшой части Украины», – подчеркнул Соболев.

Присутствующий в студии российский военный эксперт Константин Сивков указал, что русская армия давно имела возможности для разгрома ВСУ, но не имеет соответствующего приказа.

«Наша политическая элита преследует цели неполного разгрома Украины. Это я констатирую как данность. Она использует Украину как плацдарм для того, чтобы добиться благоприятных для себя переговоров с Западом. Исходя из положения дел на фронте, из наличия российской авиации, превосходства в артиллерии и бронетанковой техники, мы можем сейчас провести полноценную операцию фронтового масштаба по окружению и уничтожению группировки ВСУ на востоке Украины. Но, учитывая, что цели другие, если такое поражение будет нанесено, то площадка для переговоров российской элиты с Западом не увеличится, а сократится», – сказал эксперт.