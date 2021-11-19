Военный эксперт Леонков: ударные дроны смертельно опасны для мирного населения ЛНР и ДНР

Максим Никифоров. Просмотров: 19.11.202116:15 (Мск), Москва,

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Новости Украины





Жители Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак направили в несколько международных организаций письмо с рассказом о многочисленных преступлениях ВСУ. Армия использовала турецкие ударные беспилотники Bayraktar для террора мирных жителей.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, чем опасно появление у военных преступников современного высокотехнологичного оружия:

«Нужно понимать, что Минские соглашения не разрешали подобный вид вооружения. Но украинские власти занимаются казуистикой и настаивают о том, что там не было прописано про дроны. Скажем так, в те времена подобных задач не стояло, и заключили то, что заключили. Применение Bayraktar и других летательных аппаратов по линии боевого соприкосновения и внутри территории оно противоречит и грубо нарушает все соглашения. Украинские власти это отрицают, говоря: «мы ничего не нарушаем, потому что мы ничего не подписывали».

Эксперт напомнил о необходимости оснащения потенциально уязвимых регионов средствами противовоздушной обороны. Леонков уверен, что на текущий момент только они позволяют держать ситуацию под контролем и не допускают полета дронов над мирными городами:

«Я не раз говорил о том, что в ЛНР и ДНР недостаточно противовоздушных комплексов, чтобы перекрыть все небо и линию соприкосновения. Конечно, при боевых столкновениях эти средства ПВО защитников Донбасса станут главными целями. После их уничтожения Bayraktar получат неоспоримое преимущество и начнут основную деятельность — нанесение ударов с воздуха. Это превосходство может стать тотальным. Нужно понимать, что раньше прерогатива на эксплуатацию ударных дронов была у государства, а теперь они используются в откровенно террористических целях. Когда БПЛА стали более доступными, они превратились в настоящую угрозу. Даже китайский гражданский квадрокоптер можно использовать как оружие. С 2016 года боевики научились прикреплять к дронам взрывчатку и гранаты. И это — гражданский экземпляр», — объяснил эксперт.

Одной из особенностей турецкого БПЛА является его система наведения, синхронизирующая со спутниками. Она позволяет дрону обнаруживать любые радиотехнические приборы с большого расстояния и самостоятельно открывать по ним огонь без контроля со стороны оператора. Эта функция сделала Bayraktar смертельно опасным оружием для гражданского населения:

«Понятное дело, что мирный житель ничего не может сделать против Bayraktar. Возьмем конкретный случай с нашим корреспондентом Юрием Котенком. Они услышали, что по храму нанесен удар, и поехали заснять сюжет как журналисты. Отключили телефоны, приехали, сделали сюжет и подверглись удару. Юрий получил тяжелые ранения. Bayraktar с помощью спутника засек сигналы российских телефонов, установил количество людей, их координаты и самостоятельно нанес удар. Также в Нагорном Карабахе было, что солдат с окопа маме звонил, говорил, что все у него хорошо, а потом в окоп прилетал снаряд с дрона».

Подобные инциденты должны широко освещаться мировым сообществом. Только огласка военных преступлений позволит установить виновных в геноциде мирного населения Донбасса и предать их справедливому суду, считает Леонков.

«Нужен резонанс. Огласка станет действенной, когда закончится конфликт. Тогда в нужных руках окажутся доказательства вины украинских военнослужащих. Будет своего рода Нюрнбергский процесс. Все эти преступления ведутся и фиксируются. Каждый случай исследуется, собирается фактологический материал. Все это подшивается и ждет своего часа. Подобные обращения нужны. Если мировая общественность начнет поднимать шум, что никто к ним не обращался, их можно будет уличить во лжи. Чтобы никто от ответственности не ушел. Если они сбегут в Европу, например, в исках будут учитываться все обращения. Когда конфликт закончится, это поможет найти всех виновных. Все преступления будут раскрыты, никто не уйдет от ответственности», — заключил эксперт.