Военный эксперт: Морская блокада ускорит падение киевской хунты

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«Зерновая сделка» была для России таким же обманом, как Минские соглашения. Ничего из того, что должна была получить российская сторона по соглашению, не выполнено.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключено, и формулирую очень аккуратно этот вопрос, что надводные дроны, которые по моей версии и уничтожили пролет Крымского моста, привели к гибели двух мирных человек, оставили девочку сиротой, были выпущены с последнего судна, по-моему, турецкого, которое шло по линии «зерновой сделки». Это судно вполне могло выступить маткой, чтобы сбросить в воду те самые дроны, когда расстояние для их использования было оптимальным, и при этом очень сложно на них отреагировать, потому что они быстроходные, а у нас остаётся мало времени на реакцию. Поэтому зерновая сделка – это возможность, во-первых, поставки вооружения, которое можно маскировать под мирные грузы, еще постоянно открытый коридор, во-вторых использование этих судов для наблюдения, запуска зондов, гидролокаторов, возможно беспилотников как надводных, так и подводных», – подчеркнул он.

По словам эксперта, Великобритания располагает большим арсеналом подводных, надводных морских безэкипажных аппаратов, что естественно представляет опасность для Российской Федерации.

«Мало того, при помощи зерновой сделки мы кормим врага, потому что как показывают факты, более 70% сельских угодий Украины принадлежит трём крупнейшим американским корпорациям – Cargill, Dupont и Monsanto. Это американское зерно, которое было взращено украинскими рабами, эта земля больше украинцам не принадлежит. И, мало того, это зерно более чем на 90% вывозилось не в африканские и азиатские страны, а в богатые страны по поставкам от американцев пшеницы. Получается, простите, нонсенс. Американцы поставляют оружие, инструкторов, людей, открыто воюют с нами, а мы им даём на нашей земле, которую мы освобождаем, выращивать зерно, которое они поставляют опять же нашим врагам в Западной Европе. Естественно, это безобразие надо было прекращать», – уверен Артамонов.

По его словам, Россия, в данном случае, выступала с позиции мира в логике восточных держав, то есть мудрых, которые не торопятся в решениях и не любят насилие.

«Россия хотела в ответ получить разблокировку счетов Россельхозбанка с операциями «Swift», в частности, то есть международной банковской системы, хотела получить поставку удобрений в Европу, где у нас много клиентов, и это дало бы нам тоже деньги, и хотела получить работающий аммиакопровод от Тольятти до Одессы – ничего этого выполнено не было, вообще ни одно русское судно с удобрениями никуда не пошло за это время. Кстати Европа питается именно русскими удобрениями, без этого там скоро будет провал по производству зерна. По этому поводу, конечно же, это обман такой же, как и Минские соглашения, что открыто признают стороны, я напомню позицию Меркель с Олландом, они открыто хвастались тем, что обманули Россию. Запад умеет только обманывать, когда заключает сделки и соглашения, он это делает только исключительно ради обмана. А в дальнейшем, я вас уверяю, что под видом этих судов шло бы вооружение, по некоторым данным оно и шло, на Украину. А также поставка горюче-смазочных материалов. Поэтому закрыть эти открытые ворота надо было, и это только ускорит падение киевской хунты и сократит период войны, на мой взгляд», – заключил эксперт.