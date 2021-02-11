Военный эксперт: на Ближнем Востоке «ЧВК Вагнера» считают панацеей для решения проблем

11.02.2021, Москва, Мксим Никифоров

Арабские и африканские страны смотрят на «ЧВК Вагнера» как на панацею для решения различных проблем, считает военный эксперт Борис Рожин.

В арабском сегменте социальных сетей появились фото надписей на стенах домов в пустынной местности Сирии. Через такие послания местные жители просят «вернуть «ЧВК Вагнера» в Дейр эз-Зор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По информации местных оппозиционных СМИ, «вагнеровцы» якобы покинули регион в конце декабря 2020 года. После появлений информации об «уходе российских сил», на востоке Сирии участились атаки на конвои САА со стороны боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ).

На ситуацию обратил внимание востоковед и военный эксперт Борис Рожин. У себя на канале в livejournal специалист написал, что мольбы жителей Дейр эз-Зора, обращенные к «дружественному русскому народу» неудивительны. По его мнению, Запад бесплатно сделал пиар русским бойцам, сформировав ауру патриотичного формирования, готового на все для достижения цели.

«Западная пропаганда вокруг «ЧВК Вагнера» сформировала вокруг нее устойчивую мифологию, причем в арабских и африканских странах на нее смотрят как на панацею для решения различных проблем», — подчеркнул Рожин.

Публицист напомнил, что в последнее время в арабском и африканском мире участились заявления относительно возможности привлечения «вагнеровцев» к решению конфликтов. К примеру, майор египетской армии призывал привлечь российскую ЧВК для борьбы с террористами на Синае.

«Запад «Вагнера» забесплатно распиарил по всему миру, после чего начинаются удивления, а чего их приглашают в различные страны для решения различных проблем, особенно если местные силовики не справляются», — резюмировал востоковед.