Военный эксперт: На фронте наступил перелом в пользу России

27.06.2022  11:09 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина лишь обещает грядущее контрнаступление, но на деле продолжает отступать и терять все новые территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Евгений Линин.

Украина лишь обещает грядущее контрнаступление, но на деле продолжает отступать и терять все новые...

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«Не так давно основной пропагандист офиса Зеленского Алексей Арестович уже заявлял о том, что они вот-вот перейдут в контрнаступление. Сначала в районе Николаева, потом в районе Киева и Харькова.

Но вот уже заканчивается июнь, и мы видим, как планомерно вытесняются вооруженные формирования Украины из населенных пунктов ЛНР и ДНР. Напротив, у нас   остается плацдарм под Харьковом и форпостом выступ под Николаевом», – сказал Линин «Московскому комсомольцу».

По его словам, сейчас вооруженные формирования Украины не в состоянии контратаковать, поскольку не имеют достаточных сил для формирования ударных кулаков.

Также собеседник издания скептически оценил заявление начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова, пообещавшего «переломный момент» на фронте уже августе, после чего под контроль Киева вернутся потерянные территории.

«Переломный момент уже произошел. Только не в пользу Киева. Войска России и ЛНР уже практически полностью освободили территорию Луганской народной республики. Лисичанск в окружении, а это значит, что оборона уже посыпалась. Войска ДНР заняли большую часть территории, которую ранее занимала Украина.

Как подтверждающий факт уже случившего перелома, является сдача в плен военнослужащих украинских вооруженных формирований», – говорит аналитик.

Он добавляет, что попавшие на передовую украинские военные быстро понимают, что картинка, которую рисуют пропагандисты в Киеве, и реальность, с которой им приходится сталкиваться здесь, в корне разнятся.

«Поэтому говорить о контрнаступлении может только человек, абсолютно не отвечающий за свои слова, либо не понимающий того, о чем он говорит», – резюмировал Линин.

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