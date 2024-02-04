Военный эксперт: «На фронте тупик. Пора вернуть наступлению его силу»

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Абсолютная прозрачность поля боя привела к позиционному тупику на фронте и параличу любого наступления. Такой пример, как успешная операция со штурмом «Царской охоты», произошла потому, что был нивелирован именно фактор непрерывного наблюдения противником за полем боя.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт и публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поле боя сейчас прозрачно на всю глубину. Следствие этой прозрачности, первое, локальное – это точность работы средств поражения. Это и артиллерия, и танки, работающие с закрытых позиций. То есть, постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей – и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине. Кроме того, сочетание дронов и этой прозрачности, обратная связь на оператора, создаёт совершенно новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как наш «Ланцет». И главное изменение, которое нужно осознать, потому что это изменение большой стратегии – это невозможность классических приёмов военной науки. А это сосредоточение сил классическое. Мы всегда говорили – мы соберём ударный кулак, и он пойдёт вперёд, круша вражескую оборону. И невозможность манёвра. Мы уже десятки видели вариантов, как этот кулак собирается, как его разносят, и всё это заканчивается очень печально», – рассказал Анпилогов.

Он подчеркнул, что точно такие же проблемы и у украинской стороны.

«Мы видели их наступление на Работино, которое закончилось на наших минных полях. Это тоже фактор прозрачности. Минные поля – это фактор неопределённости, они непрозрачны до сих пор, потому что очень трудно определяются средствами новой разведки, которые сейчас принесла СВО. И, казалось бы, такое уже подзабытое оружие, как мина, вдруг оказалось абсолютно востребовано в зоне СВО», – отметил эксперт.

По его словам, ситуация на фронте зашла в позиционный тупик, для выхода из которого необходим комплексный подход по возвращению наступлению его силу.

«[Не помогают] никакие дымовые завесы, никакие плохие погодные условия, потому что они начинают и на нас действовать. Есть, конечно, хорошие примеры, вот, последний штурм «Царской охоты», когда под землёй прошли. Но это, опять же, мы убрали прозрачность поля боя, и это сразу же была успешная оперативная операция… Я бы здесь не надеялся на какое-то одно решение. Как сейчас говорят, давайте вложимся в РЭБ, и мы эти беспилотники полностью посадим. Нужно понимать, что искусственный интеллект беспилотника в ближайшее время если не сравняется с интеллектом оператора, то во многом подхватит эти моменты, которые до этого были по этим радиоканалам. Придётся искать комплексный выход из этого позиционного тупика. Причём выход будет как в классических средствах поражения, так и РЭБ, и какие-то ассиметричные ответы на новую прозрачность поля боя, это и создание собственной непрозрачности. Нужно вернуть нападению его силу. Да, защита – это всегда более экономный способ ведения военных действий, но только с помощью наступления, с помощью нападения на противника, решаются позитивные задачи, которые должны быть решены в зоне СВО», – объяснил Анпилогов.