Военный эксперт не исключил роста интереса к сотрудничеству с РФ после фильма «Турист»

20.06.2021, Москва, Федор Иванов

Художественный фильм «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР стал предметом бурного обсуждения в отечественном инфополе. Но и в других государствах картина может вызвать интерес к сотрудничеству с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Если страна заинтересована в том, чтобы у нее были более-менее нормальные вооруженные силы, то эффект будет. Дальше уже можно обсуждать вопрос: цены и параметры обучения. Позже могут и поставки вооружения начаться. Это все взаимосвязанные вещи», — объяснил он.

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Такому развитию событий будет способствовать тот факт, что в основе «Туриста» лежат реальные события в ЦАР, где накануне выборов в декабре 2020 года активизировались боевики, которые попытались устроить государственный переворот.



Помешали им грамотные действия национальной армии, которую обучали российские специалисты. Последних западные СМИ голословно причисляют к «ЧВК Вагнера». В отличие от фильма, настоящие инструкторы не принимали непосредственного участия в боях. Но героям фильма по воле автора сценариста все-таки приходится самим вставать на защиту мирного населения от бандитов.

Пример ЦАР наглядно показал выгоды от сотрудничества с Москвой, на что неизбежно обратят внимание правительства других стран континента. Тимошенко уверен, что и нашим гражданам нелишним будет рассказать о помощи, которую россияне оказывают далекой африканской республике.

«Для российских зрителей это также может быть интересным, поскольку в глухое советское время мы никогда не пропагандировали наше участие в оказании такой консультативной, инструкторской помощи разнообразным государствам. К примеру, мы вместе с кубинцами работали в Анголе. Об этом многие знают? Нет. Вообще только сейчас в открытой печати всплывает перечень государств, где были наши инструкторы», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что к такой задаче следует подходить ответственно, собрав грамотную, сильную команду. Только тогда съемки подобных «Туристу» фильмов имеют смысл.