Военный эксперт объяснил, почему «Азов» раз за разом срывает эвакуацию гражданских

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Новости Украины

Остатки украинской группировки, включая неонацистов полка «Азов», засевшие на мариупольском заводе «Азовсталь», не заинтересованы в выходе гражданских с территории предприятия..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков, давая оценку очередному срыву эвакуации мирных граждан с завода.

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«Очередной срыв попыток эвакуировать гражданских с территории завода неудивителен, националисты не отпускают их с «Азовстали» в страхе за свою жизнь. Как только группировка «Азов» лишится «живого щита» из мирных жителей, появится возможность сразу же похоронить оставшихся боевиков прямо в этих бункерах.

Никто не будет их тщательно зачищать, рискуя собственными жизнями. У нас есть специальные тяжелые бомбы, которые предназначены именно для поражения таких целей, есть и бомбардировщики для их сброса», – сказал эксперт «Известиям».

Он полагает, что «азовцы» попросту держат гражданских в неведении о существовании гуманитарных коридоров и запугивают их опасностями самостоятельного выхода.

«У простых людей нет радиостанций, а в подземных укрытиях не слышно и звуковещательных установок, по которым информацию пытаются передать на завод. Специально же сообщать своему «щиту» о возможности выхода националисты не будут, это не в их интересах. Они просто цинично используют людей», – убежден Болтенков.

Напомним, что вчера организовать безопасный выход мирных граждан с завода не удалось — его территорию покинула лишь семья из трех человек.