Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не нападают на Приднестровье

Владимир Гладков.  
17.01.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1655
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


То, что Украина до сих пор не воспользовалась уязвимым положением Приднестровья, говорит о том, что атака ПМР может грозить серьёзными последствиями, вплоть до ядерного удара со стороны России.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что Украина до сих пор не воспользовалась уязвимым положением Приднестровья, говорит о том,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Вполне возможно, что существует какой-то комплекс предупреждений, который делает атаку на наш контингент в Приднестровье действительно «красной линией», оделяющей от действительно серьёзной войны, в том числе, возможно, с применением ядерного оружия», – предположил Крамник.

Эксперту напомнили, что он уже ранее допускал, что ВСУ могут провести операцию против ПМР.

«Да, потому что технически препятствий не было, они бы могли это сделать ещё прошлым летом. Но почему они этого не сделали, видимо, у них были свои политические соображения, которые заставляют их опасаться возможных последствий», – ответил Крамник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть