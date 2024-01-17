Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не нападают на Приднестровье

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То, что Украина до сих пор не воспользовалась уязвимым положением Приднестровья, говорит о том, что атака ПМР может грозить серьёзными последствиями, вплоть до ядерного удара со стороны России.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне возможно, что существует какой-то комплекс предупреждений, который делает атаку на наш контингент в Приднестровье действительно «красной линией», оделяющей от действительно серьёзной войны, в том числе, возможно, с применением ядерного оружия», – предположил Крамник.

Эксперту напомнили, что он уже ранее допускал, что ВСУ могут провести операцию против ПМР.

«Да, потому что технически препятствий не было, они бы могли это сделать ещё прошлым летом. Но почему они этого не сделали, видимо, у них были свои политические соображения, которые заставляют их опасаться возможных последствий», – ответил Крамник.