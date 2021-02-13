Военный эксперт объяснил символику «окопного креста»

13.02.2021, Санкт-Петербург, Игорь Самойлов

В актуальном состоянии «окопный крест», который в Сети также называют «Вагнеровским», является прямой отсылкой на современный «Орден мужества», дополненный звездой, которая отсылает уже к советскому прошлому. Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Источники вдохновения

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В группе «ЧВК Вагнера – военное обозрение» в социальной сети ВКонтакте появилось изображение «Вагнеровского креста». Так называют награду, которой, по неподтвержденным данным, награждаются бойцы «ЧВК Вагнера». Также администраторы сообщества провели сравнение этого ордена с российскими наградами, которыми очевидно вдохновлялись создатели «Вагнеровского креста».

Украинская пропаганда

Украинские СМИ часто акцентируют внимание на том, что «Вагнеровский крест» якобы напоминает награды Третьего Рейха.

Геральдические нюансы и позицию киевских пропагандистов нашему изданию объяснил военный эксперт Борис Рожин.

«Иронично, что эти обвинения [в сходстве с наградами Гитлеровской Германии] идут с Украины, где открыто реабилитируют нацистов, а нацистские вооруженные формирования тесно интегрированы в государственные силовые структуры, ввиду чего символика СС периодически встречается на официальных мероприятиях», — заявил специалист.

Ничего общего

Военный эксперт подчеркнул, что ничего общего между нацизмом и «Вагнеровским крестом» нет и быть не может, поскольку эта медаль является правопреемником российских государственных наград.

«В актуальном состоянии «окопный крест» (еще одно название «Вагнеровского креста») является прямой отсылкой на современный «Орден мужества», дополненный звездой, которая отсылает уже к советскому прошлому. Разумеется, на нацистских наградах звезды, как правило, не приветствовались, так как они однозначно трактовались как коммунистический или «жидомасонский» символ в соответствии с установками нацистской пропаганды», — отметил Борис Рожин.

По словам военного эксперта, украинская пресса использует аргументацию из серии «крест означает нацизм», закрывая глаза на остальные аргументы.

«В данном случае, можно увидеть попытку «натянуть сову на глобус», выдав «Вагнеровский крест», представляющий из себя гибрид советской и имперской награды, за «нацистскую символику» на том основании, что «ведь это же крест». В Российской Империи видимо не догадывались, что награда в виде креста, является отличительным символом нацизма», — иронизирует специалист.

Продолжатель советских и российских традиций

Борис Рожин подчеркнул, что награды, которые предположительно получают бойцы ЧВК, являются продолжателями советских и российских геральдических традиций.

«В целом, эти награды являются продолжателями российских и советских традиций и к нацизму никакого отношения не имеют. Данный тупой наброс достаточно наглядно демонстрирует примитивный уровень украинских журналистов и «троллей», которые не могут придумать ничего более умного», — резюмировал военный эксперт.