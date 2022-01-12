Военный эксперт: ОДКБ спасла Казахстан от хаоса

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Контингент ОДКБ сыграл ключевую роль в наведении порядка в Казахстане.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт по линии ОДКБ, член КС Росгвардии Роман Насонов.

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«Коллективные силы помогли сохранить контроль над важными объектами. Этих дней вполне хватило, чтобы выиграть время для консолидации своих внутренних резервов для дальнейшего наведения порядка в стране. Более того, это реальный инструмент для коллективной безопасности дружеских стран. Любой внешний враг теперь это тоже четко усвоил», – сказал Насонов.

По мнению эксперта, сегодня нет той острой необходимости для нахождения ОДКБ в Казахстане.

«Нельзя раздражать местное население своим лишним присутствием, уже появляются даже различные фейки, направленные на дискредитацию ОДКБ. Поэтому настало время проявить себя и действующему президенту. Нужно решать накопившиеся внутренние проблемы, нужно договариваться, идти на уступки, возможно, жертвовать даже министерскими постами. Но это уже политическая история, а в нужный момент именно ОДКБ спасла Казахстан от хаоса, да и вообще не позволила внешним силам развалить страну. Такая рука помощи надолго останется в памяти», – сказал Насонов.