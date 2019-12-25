Военный эксперт отмерил Украине 30 лет войны с Россией

25.12.2019, Киев, Игорь Петров

Россия рассматривает ЛДНР как инструмент давления на Украину и Запад в многолетней войне, и не собирается сдавать свои позиции в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала Ukrlife.tv заявил блогер Алексей Арестович, которого на Украине называют «военным экспертом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский очень сильно протрезвел после Парижской встречи. Он понял, что война на Донбассе не заканчиваются не только потому, что кому-то не хочется заканчивать с украинской стороны. Есть еще Владимир Владимирович который тоже не хочет очень заканчивать.

Почему Путин не хочет заканчивать, мне понятно – потому что он потратил миллиарды долларов, тысячи жизней, свое место за столом G8, репутацию России, нарвался на санкции для того чтобы создать инструмент военного давления на Украину и на Европу. Зачем отказываться от инструмента который такой ценой создан?», – рассуждает «эксперт».

По его мнению, поскольку желаемый результат пока не достигнут, конфликт продолжится.

«Подвижек в политическом процессе нет, снятия тех же санкции не намечается пока. Путин ничего не добился, по сути, в результате. Значит, надо добиваться», – считает Арестович.

Блогер утверждает, что даже если вооруженный конфликт в Донбассе закончится, это не будет означать окончания противостояния Запада и России и ее попыток уничтожить украинскую государственность.

«Тут же вопрос в чем? Что стратегической целью Путина является очень существенное ослабление Украины – либо ликвидация, либо ее федерализация с последующим распадом на части от ослабления, возможно захват юга, возможно, там, захват левобережья.

В этом никто не сомневается. Они (Запад) рассматривают эту войну как этап очень большой, длительной войны с Россией, которая будет идти ближайшие 25-30 лет – то становясь горячей, то холодной.

Я считаю, что путинская программа против Украины Западом рассчитана до 35-42 года. Это очень длинная история, там горизонт планирования – 15-25 лет. И даже если сейчас эта война закончится, то это не значит, что закончится война с Россией.

А тогда вопрос: если обязательно будет второй раунд (войны), то на каких условиях мы в этот второй раунд вступаем? И выполнение Минска в полном объеме ослабляет наши позиции перед вторым раундом.

Наша позиция будет более слабой, мы будем стартовать из более слабой перспективы, когда придет очередь второго раунда.

То есть, это – вопрос второго раунда, даже если мы вернем Донбасс. Более того, мы получим анклав, в котором худо-бедно, но некоторые военные силы есть, пусть даже низведенные до уровня милиции.

У них будет самоуправление, у них будет юрисдикция, они будут признаны де-факто и де-юре, они станут избранной властью на месте, возможно, с претензий на общеукраинское участие в выборах Верховную Раду, но в сочетании с пророссийскими партиями, которые финансируются, управляются Путиным, тот же Медведчук и так далее.

Мы констатируем усиление пятой колонной в Украине, которая будет блокировать движение в ЕС и НАТО. И эта ситуация хуже, чем статичный фронт, на самом деле, в котором перестреливаются стороны и гибнет 100 солдат каждый год», – резюмировал Арестович.