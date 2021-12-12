Военный эксперт Подопригора объяснил, какие факторы влияют на выборы в Ливии

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Западная часть Ливии может столкнуться с тяжелым кризисом, значительную роль в котором сыграет Турция. Такую точку зрения высказал военный эксперт Борис Подопригора.

Как считает специалист по международным конфликтам, притязания Анкары на североафриканское государство становятся все более явными.

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По мнению Подопригоры, существует два фактора, которые могут повлиять на существующую стабильность Ливии: внутренний хаос и тактика Турции.

Несмотря на официальные заявления Анкары о приверженности мирному урегулированию в Ливии, Анкара делает все для нарушения стабильности в североафриканской стране. А с целью отвлечения внимания международного сообщества турки распространяют информационные вбросы о присутствии «ЧВК Вагнера» в Ливии, которые не имеют доказательной базы и неоднократно опровергались российскими дипломатами.

Напомним, что ситуация в Ливии обостряется на фоне предстоящих президентских выборов, которые запланированы на конец декабря. Однако до сих пор все кандидаты на пост главы государства не объявлены, а в страну продолжают прибывать протурецкие наемники из других стран Африки, Ближнего Востока и даже Южной Азии.

Ранее журналисты заподозрили белорусскую авиакомпанию Rada Airline в переброске наемников из Афганистана в Ливию. В преступной схеме непосредственное участие играет Турция и ее ставленник — лидер террористической группировки RADA Адб аль-Рауф Карра.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в районах Триполи на данный момент находятся около 18 тысяч наемников — в основном это радикальные исламисты, представляющие угрозу для стабильности и безопасности североафриканского государства.