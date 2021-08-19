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19.08.2021 16:23 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, Средняя Азия, терроризм
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Военный эксперт предупредил об опасности талибов для России

Идеи запрещенной террористической организации «Талибан», захватившей власть в Афганистане, могут распространиться на бывшие советские...

Идеи запрещенной террористической организации «Талибан», захватившей власть в Афганистане, могут распространиться на бывшие советские республики Средней Азии, выходцы откуда массово работают на просторах России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, радикалы будут стремиться распространить влияние за пределы Афганистана – в республиках Средней Азии, а затем и в российских регионах.

«Мир Средней Азии – мы его считаем отсталым от Москвы, от крупных цивилизационных центров. А в их представлении, по сравнению с Афганистаном, Средняя Азия – это как развращенная Москва на взгляд какого-нибудь жителя глухой российской деревни.

И этот разврат надо прекратить. А прекращать они умеют только одним способом – это нормы ислама в их представлении, в какой-то их очередной версии, это радикализм и естественно, это пересмотр, кто в доме главный. Соответственно, нарушаются все экономические связи, возникают проблемы. И это с одной стороны создает мобилизационный ресурс для пополнения рядов радикальных группировок от религиозных до откровенно бандитских, потому что там грань местами очень тонкая.

И это представляет угрозу, потому что подожжет Среднюю Азию. А как только заполыхает там, считайте, что и у нас, в центральной России начнутся сложности. Поэтому мы не должны сдерживать талибов, мы должны сдерживать результат их деятельности – все то, что из Афганистана попрет, – заявил Запольскис.



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