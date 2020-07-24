Военный эксперт предупредил об угрозе удара Японии по Дальнему Востоку

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Япония может провести стремительную наступательную операцию и захватить Курильские острова, разрушив базу Тихоокеанского флота.

О таком сценарии во время круглого стола в Москве заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дрозденко, военный потенциал Японии значительно превышает силы Тихоокеанского флота.

«Сухопутные силы относительно, если брать в сравнении с нашими Вооруженными силами, не столь сильны, тем не менее, в них служит около 150-170 тысяч человек. Они представляют собой десять дивизий – девять пехотных и одна танковая, развернутые в нашем направлении.

ВВС Японии достаточно современны – в состав ВВС входят и противолодочные самолеты, и самолеты-истребители F-15, а также 42 самолета F-35B – это самолет с вертикальной посадкой и укороченным взлетом, и также планируется до 105-ти самолетов F-35A.

Сейчас мы обсудим состав ВМС Японии – он тоже достаточно большой и существенно превышает состав нашего Тихоокеанского флота. Мы пока не будем рассматривать ядерную составляющую, отложим ее в сторону.

В составе японских ВМС находится четыре эскадренных миноносца-вертолетоносца. Это такие плавучие доки, как маленькие авианосцы – настоящий самолет с них взлететь не сможет. Япония декларирует, что это именно вертолетоносцы, но доки этих кораблей рассчитаны таким образом, что при минимальном переоборудовании эти вертолетоносцы примут на себя самолеты F-35B и смогут работать именно с их палуб.

Фактически мы имеем четыре вертолетоносца с объемом 40 плюс ударных самолетов.

Далее эсминцы УРО – девять штук, эсминцы обычные – 32 штуки. Есть фрегаты, 22 подводных лодки.

Отличительной особенностью японских ВМС является то, что они достаточно новые. Большая часть кораблей, которые находятся сейчас в строю, – это корабли примерно 90-х и 2005-х годов.

Если сравнивать с нашим Тихоокеанским флотом, который, честно говоря, достаточно старый и количественно он сильно проигрывает японским ВМС. Единственное, что сдерживает – это наличие ядерной компоненты в составе Тихоокеанского флота», – заявил Дрозденко.

Эксперт также спрогнозировал возможный сценарий нападения Японии на Россию:

«Наиболее вероятной, с моей точки зрения, является кратковременная частная операция, то есть, Япония наносит внезапный удар по базам во Владивостоке, Петропавловске, возможно, по Сахалину, и моментально высаживается десантная операция.

Противопоставить на данном этапе без применения ядерного оружия или нанесения превентивного удара по территории удара, ядерного, Тихоокеанский флот, скорее всего, не сможет.

На переход Северного флота для усиления Тихоокеанского потребуется порядка 30-35 дней. Это при условии хорошей навигации на северном морском пути.

Фактически японцы могут очень быстро захватить эти спорные территории, и дальше совместно с США и «мировым сообществом» потребовать мира.

Что в этой ситуации мы будем делать? Если мы откажемся от применения стратегических сил, тогда мы имеем на счету разрушенную базу Тихоокеанского флота, не стянутые дивизии с Сибири.

Да, на каком-то этапе мы их остановим, вряд ли интервенция Японии продлится вглубь наших территорий. Но в случае такого рода событий, если они, не дай Бог будут успешными, у нас появляется «товарищ» Китай, который под угрозой вступления в войну может потребовать каких-то преференций, территорий, забрать эту часть и, возможны претензии со стороны США.

Хотя мне кажется, в этой ситуации США будут выступать более как миротворец, самостоятельно не ввязываясь в конфликт: «Давайте примиримся, вы отдали Японии это, ситуацию закрываем».