Военный эксперт призвал не заниматься шапкозакидательством по поводу «контрнаступа ВСУ»
Говорить о том, что российские войска уже переломили ход боевых действий и обрушили наступательный потенциал ВСУ, рано.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Фатигарова, для этого будет необходимо, чтобы ВС РФ перешли в свое контрнаступление, на что еще нужна будет политическая воля.
«Я не готов сейчас сказать, что что-то жестко стабилизировалось. Пока, все-таки, если мы будем кричать, что мы в хорошем положении, похоже на шапкозакидательство.
Нам это хорошее положение нужно четко укрепить масштабными наступательными действиями и сделать так, чтобы никаких уже у них возможностей «контрнаступы» проводить, хотя бы для первого времени, не было. А потом уже и победить окончательно. Но это вопрос политического решения. Будет политическое решение – наша армия готова его осуществить», – заявил Фатигаров.
Спасибо!
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