Военный эксперт призвал снимать для Украины фильмы о зверствах бандеровцев

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

России пора перехватывать информационную инициативу у бандеровской пропаганды, направленной на зомбирование жителей Украины, которым и без того запретили использовать родной язык, иначе может быть поздно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тут грешным делом через интернет зашёл и посмотрел, какие фильмы на Украине снимают по поводу действий наших НКВД-МГБ во время борьбы с бандеровщиной. Они снимают так, что если этот фильм будут показывать на Юго-Востоке, там будет зарождаться эта бандеровщина. У нас фильмы есть, которые повествовали бы о действиях НКВД, МГБ, только правдивого плана, против бандеровщины, какие зверства творили бандеровцы? Нет! Спроси, кто убил главу УПА во время операции, спланированной Судоплатовым, фамилию этого человека? Тоже никто не знает. Полищук — сержант, снимите о нём фильм, покажите, откуда он родом, что это украинец ликвидировал эту мразь. Но нет же ничего!», – заявил эксперт. «Мы там объявляем иноагентами «Донбасс. Реалии», «Крым. Реалии». Посмотрите, кто их создаёт – «Радио свобода». У нас нечто подобное на регионы есть?.. То есть, у них радиостанция ЦРУшная создаёт, а мы такое создаём? «Херсон. Реалии», «Одесса. Реалии»? Нет, не создаем. Херсон, Одесса – это наши южные города. Они же должны знать об этом. Если им на их родном языке запрещают говорить, кто же им разрешит нечто подобное? Никто. Кто это должен делать? Мы, но мы этого не делаем, мы их бросили там и говорим: вот, есть статья (историческая статья Путина – ред.) Давайте действовать, давайте создадим структуру. Но не назначайте только торгаша, потому что – как назначим, то он будет только торговать», – призвал Багдасаров.