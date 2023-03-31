Военный эксперт призвал ВС РФ воевать как в Грузии и Сирии

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Российской армии пора начинать воевать так, как она умеет и демонстрировала это во время операции по принуждению к миру в Грузии и борьбы с террористами в Сирии.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, Россия не задействовала ряд своих возможностей, которые бы могли позволить армии продвигаться гораздо быстрее.

«Фронтовая авиация действовала не на всю глубину, которая могла бы действовать, задача по подавлению системы противовоздушной обороны не осуществлялась. Решение задач после подавления систем ПВО путем нанесения мощных авиационных ударов с применением бомб свободного падения и применения системы СВП-22, СВП-24, обеспечивающих высокоточное бомбометание, как это применялось в той же самой Сирии, не было сделано. Когда нам не мешали, мы спокойно сработали – Синаки и Поти были разбомблены именно бомбами свободного падения в 2008-м году. То, что наша армия и наше командование могло действовать на окружение – это хорошо было показано в 2014-м и 2015-м году, там действовали наши офицеры запаса. Мы окружили и Дебальцевский котел. Поэтому все мы могли сделать. Сейчас, что надо – это решать задачу на решительное окружение группировки войск, которая находится в районах второй полосы обороны. Сейчас они начинают отводить эти войска – надо решать задачу на окружение этой группировки войск путем прорыва обороны, сосредоточения на узких направлениях, нанесения массированных авиационных ударов, массированных артиллерийских ударов, ракетно-артиллерийских ударов, вводом больших масс танков на окружение этих группировок войск с обеих сторон – мы это можем сделать. Окружить и уничтожить – вот, о чем идет речь», – заявил Сивков.