Военный эксперт рассказал, какие области Россия обязана освободить от Украины

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 17:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Россия обязана освободить Херсон и Запорожье, а также вернуть исконно русские земли Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обязана освободить Херсон и Запорожье, а также вернуть исконно русские земли Сумской, Николаевской...

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«Мы должны освободить Харьковскую область, которую мы просто недоосвободили год назад, случилась такая трагедия, пришлось уйти из-за недоработки некоторых руководителей. Потому что все думали, что, почему-то, они не пойдут, про тылы забыли и так далее, но они пошли. Надо Харьковскую область доосвободить.

Я так понимаю, что Сумская область – это исторически наши районы, и там нас люди ждут. И, конечно же, лишить Украину выхода к морю, освободить исконно русские Николаевскую и Одесскую область. Про Запорожье и Херсон я уже не говорю – это Россия, мы обязаны освободить эти области и эти города», – заключил Фатигаров.

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