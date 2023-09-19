Военный эксперт рассказал, какие области Россия обязана освободить от Украины

Россия обязана освободить Херсон и Запорожье, а также вернуть исконно русские земли Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы должны освободить Харьковскую область, которую мы просто недоосвободили год назад, случилась такая трагедия, пришлось уйти из-за недоработки некоторых руководителей. Потому что все думали, что, почему-то, они не пойдут, про тылы забыли и так далее, но они пошли. Надо Харьковскую область доосвободить.

Я так понимаю, что Сумская область – это исторически наши районы, и там нас люди ждут. И, конечно же, лишить Украину выхода к морю, освободить исконно русские Николаевскую и Одесскую область. Про Запорожье и Херсон я уже не говорю – это Россия, мы обязаны освободить эти области и эти города», – заключил Фатигаров.