Военный эксперт рассказал, каким оружием Россия положит конец Западу

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Контр-сдерживание Запада может включать в себя информационное противоборство в самой жесткой форме, развертывание группировок войск в районах, которые будут компенсировать наращивание военной опасности для РФ со стороны НАТО и США.

Третье направление – разработка и создание таких систем оружия, которых в настоящее время на Западе нет, «и они могут появиться очень не скоро, если вообще когда-нибудь появятся».

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Об этом на youtube-канале Соловьев live заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В частности речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия. «Посейдон» уже создан. Надо начинать систематические учения с этим оружием и демонстрацией его способностей и готовности решать те задачи, которые на него возложены. Ускоренное принятие на вооружение ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью. Объявление о создании таких систем оружия, как мультимегатонные ядерные боевые части для ракет и торпед (50-100 мегатонн), которые могут создавать разрушительные геофизические процессы на территории противника. Если НАТО развертывает у наших границ войска, угрожающие самому существованию России, значит мы можем создавать такие системы оружия, которые могут создавать угрозу существованию западной цивилизации. С созданием такого оружия они сядут за стол переговоров, это показывает вся история», – заключил Сивков.