Военный эксперт: Размещение ракет на Кубе – анахронизм. Есть убийственные «Посейдон» и «Авангард»

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Строить военную базу на Кубе не имеет смысла, потому что ракеты комплекса «Авангард» долетят до Вашингтона за 12 минут, а беспилотная подлодка «Посейдон» уничтожит всю береговую линию.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посейдон» – это не домыслы, это конкретный беспилотный подводный аппарат стратегического назначения, это оружие возмездия, потому что на своём борту он несёт боеголовку мегатонного класса. Называют его оружием возмездия, потому что он не участвует ни в первом, ни во втором ударе, он просто доделывает ту работу, которую сделали баллистические ракеты в первом ответно-встречном ударе и во втором ответно-встречном ударе. Его работа приводит к тому, что береговая линия, по которой он бьёт, она становится непригодной для дальнейшей эксплуатации. Да, поднимается волна цунами, но она не идёт на тысячи километров, она пройдёт там пару сотен километров, но эта территория будет заражена радиоактивными осадками, и понятно, что всякая жизнедеятельность на этой территории будет связана с риском потери здоровья», – объяснил эксперт.

«Постановка ракет на Кубе – это некий анахронизм. Сейчас, с появлением гиперзвукового оружия надобность в таких ракетах не стоит. У нас «Авангард» долетит до Вашингтона за 12 минут, и там плюс-минус 5 минут. И строить целую инфраструктуру на острове Куба не имеет смысла. Имеет смысл там размещать базы передового базирования, которые будут заниматься мониторингом воздушного пространства в системе предупреждения ракетного нападения. Можно на этих территориях размещать военно-морские базы, куда на постоянной основе будут заходить наши корабли и атомные подводные лодки», – добавил Леонков.