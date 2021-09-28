Военный эксперт: российская ЧВК развернет в Африке глобальную войну с террором

28.09.2021 17:11 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Военный обозреватель Алексей Суконкин полагает , что российские специалисты в Африке могут начать крупную, распространяющуюся на целый ряд стран, операцию против террористических группировок.

На днях стало известно, что правительство Мали пригласило в страну российскую частную военную компанию. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако по мнению Суконкина, прибытие в страну сотрудников «ЧВК Вагнера» может стать только началом крупного наступления против деструктивных сил во всем регионе.

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«Если говорить о ситуации без лирики, – пояснил эксперт, – то вопрос очистки Сахеля от террористов не может решаться точечно, в одной стране. В Сахеле фактически не существует четко выделенных на местности границ, из-за чего террористические группировки спокойно перемещаются из одной страны в другую. Получив по зубам в Мали, они могут уйти зализывать раны в соседнее государство, где, например, борьба с терроризмом не выстроена на достаточном для их подавления уровне”.

Успех в самой Мали не вызывает у Суконкина не малейших сомнений.

«Как мне видится, ситуация будет развиваться в естественном для неё направлении: присутствие в Мали российских военных специалистов, как и в Центральноафриканской Республике, позволит в достаточно короткие сроки выстроить результативную работу местных правоохранителей и военных против существующих и потенциальных террористических угроз. Практика показывает, что при упоминании словосочетания «ЧВК Вагнера» у местных боевиков само собой отпадает желание вступать в противоборство с российскими специалистами, а кто этого не понял сразу, обычно потом очень сильно об этом жалеет», – считает Суконкин.

По его словам, вопрос с террористическими группировками в Африке может быть разрешен только комплексным воздействием, и именно Россия обладает специалистами по решению таких проблем.