Военный эксперт Рожин высказался о возможных причинах убийства Дарьи Дугиной

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Новости Украины

Смерть Дарьи Дугиной стала тяжелым ударом для журналистики и политологи в России, считает военный обозреватель Борис Рожин.

Несмотря на свой молодой возраст, она обладала многими качествами, характерными для настоящих профессионалов своего дела.

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«Дарья была очень хорошим специалистом в ряде направлений, хорошо разбиралась во внутренней политике Франции, Турции. Соответственно, с ней было интересно вот именно обсуждать достаточно специфические специальные темы, в которых таких специалистов, как она, не так много. Она была очень разносторонним человеком, с которым было интересно разбирать некоторые, достаточно сложные темы», — рассказал главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Борис Рожин уверен, люди, которые стоят за убийством Дугиной, планировали теракт достаточно давно. Они ждали подходящего момента для его осуществления. По версии аналитика, убийство Дугиной должно было стать ударом по российской интеллектуальной элите и не связано напрямую с освещением спецоперации на Украине.

«Дарья не единственная, кто побывал на «Азовстали». Она выпускала хорошие репортажи о тех местах, где она побывала, однако вряд ли именно поездки на «Азовсталь» или в Еленовку стали причиной убийства, — просто потому что убийство планировалось еще до того, как она туда приехала, — в июле уже убийца [предполагаемый киллер Наталья Вовк] заехала на территорию России. Поэтому вряд ли именно с этим связано убийство», — отметил Рожин.