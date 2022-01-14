Военный эксперт: США муштруют украинских нацистов для диверсионной войны с РФ

США вооружают Киев и тренируют боевые отряды националистов для проведения провокаций, фактически превращая в мишень и Донбасс, и Украину.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская безопасность для США не имеет никакого значения. Для них главное то, чтобы государства, которые являются их сателлитами, были мишенями и стартовыми площадками для ракетного ударного обстрела нашей страны. Потому что мы видим, что в шести европейских странах есть базы хранения авиабомб атомных, которые могут размещаться на сертифицированных для этого истребителях, истребительной авиации стран НАТО», – сказал Ераносян.

При этом он подчеркнул, что на Украине Штаты готовят диверсантов специально для провоцирования полномасштабных боевых столкновений с Россией.

«У них инициация «казуса Белли» делегирована уже на местах полевым командирам, и об этом Путин говорил на расширенной коллегии министерства обороны. Он говорил – нонсенс происходит, вроде бы есть главнокомандующий Зеленский, вроде бы есть министерство какое-то обороны непонятное, есть ВСУ, а выходит, что провокации инициируют там на местах полевые командиры.

Это значит, что, грубо говоря, если рекрутированием диверсантов занимается ЦРУ под маркой этого 73-го центра подготовки спецоперации в Очакове. Вот они рекрутируют этих боевиков из полка «Азов», они тренируют их, они учат плавать их с ребризерами на глубине 60 метров. Они учат их управлять управляемой торпедой, они учат их стрелять из двустрельных автоматов, они учат их осуществлять диверсионную деятельность с помощью миноукладчиков и потом быстро покидать эту локацию. Они могут такую провокацию устроить, тот же полк «Азов», – рассказал эксперт.

«Что такое отдельный 73-й центр морских спецопераций? Это отморозки, которые участвовали в Дебальцево. Когда был котёл, эти отморозки зачищали гражданское население в Дебальцево. Эти люди там были, присутствовали там, то есть, они имеют опыт диверсионной работы и городской борьбы.

Всё отдано на откуп начала провокаций «казуса Белли» и разворачивания всей этой ситуации в партизанскую войну. Этого добиваются американцы от Украины. И они доносят до мировой общественности мысль, что они не при делах при этом. Не при делах. У нас рядом с нашими границами начинается партизанская война, направленная против граждан России, которые проживают на территории ДНР и ЛНР, а там граждан нашей страны около 600 тысяч человек, с паспортами России. России необходимо отвечать на эти моменты», – объяснил Ераносян.