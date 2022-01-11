Военный эксперт: США совершенно не подготовлены к реальной ядерной войне с Россией

Новости Украины

Несмотря на бравурные заявления, в США нет арсенала для превентивного удара по России, потому угрозы американцев в отношении Москвы остаются на уровне санкций.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что в случае начала такого [полномасштабного] конфликта Россия будет применять свой ядерный арсенал. По нынешнему состоянию он обновлён почти на 90%. Если мы говорим об арсенале нашего оппонента, США, то там дела достаточно плачевны – все шахтные установки, которые должны запускать ракеты «Минитмен-3», стоят в очереди на ремонт, то есть они не могут использоваться по прямому назначению. Да и сами ракеты «Минитмен-3» – это ракеты первого удара, находятся в таком техническом состоянии, что их опасно запускать. С 2010-го года в США не было ни одного удачного тестового пуска с участием этих ракет. Это говорит о том, что ядерного арсенала для какого-то первого удара у американцев нет. Если мы говорим о потенциале подводных лодок, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования «Трайдент-2», то это 14 подводных лодок «Огайо». Даже если у них 24 установки на каждой лодке, это не факт, что то количество, которое они направят в нашу сторону, можно будет считать ответным ударом или превентивным ударом по России, как просят США его союзники по НАТО. С таким количеством ракет мы справимся, и даже если там они будут задействовать что-то ещё. Понятное дело, что наши баллистические ракеты, которые сейчас используют технологию управляемого гиперзвука, остановить никто не сможет. Поэтому при обмене ядерными ударами колоссальный ущерб будет на другой стороне», – рассказал эксперт.

В данном контексте он обратил внимание на то, что в отношении Украины угрозы Запада России дальше санкционных ограничений не заходят.

«У них очень много проблем в этом отношении, поэтому они, например, в ответ на «агрессию России на Украине» пишут, что это будут экономические, финансовые санкции. При этом нигде не упоминается, что санкции будут в виде каких-то силовых демонстраций, а тем более силовых ответов», – отметил Леонков.