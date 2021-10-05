Военный эксперт: ВМСУ полоняются уродливыми и бесполезными «москитами»

05.10.2021 17:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина продолжает реализовывать концепцию создания «москитного флота», насыщая свои военно-морские силы устаревшими и бесполезными катерами.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так он прокомментировал усиление ВМС Украины катером «Дмитрий Чубарь», который был построен в 1985 году, а также спуском на воду очередного малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта «Гюрза-М», построенного на «Кузне на Рыбальском».

«Уже очень много сказано о теории москитного флота, с которой носятся руководители украинского государства. Кроме уничижения и подколок подобного рода новости ничего вызвать не могут. Продолжается распил денег, ведь большой шлейф коррупционной составляющей связан с той же «Кузней на Рыбальском», – сказал эксперт.

«МБАКи уже были оценены – это абсолютно уродливые создания кораблестроительной мысли. Катера, которые могут решать задачи в акваториях рек и ближней морской зоне для ловли контрабандистов, возящих сигареты из Болгарии и Румынии, или браконьеров, которые в лиманах ловят рыбу. На большее эти корабли неспособны. Этот ущербный, губительный курс продолжается, что у профессионалов вызывает только сожаление», – заявил Горбачев.