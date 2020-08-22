Военный эксперт: Вожди Беломайдана врут

22.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Вожди оппозиции в Белоруссии врут, обещая сохранить отношения с Россией и одновременно развивать их с Западом. Это желание не приведет страну к добру, к тому же, России не нужны посредники для контактов с Евросоюзом и США.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт и политический комментатор Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан привел цитаты из недавнего заявления так называемого Координационного совета белорусской оппозиции, пообещавшего не строить стену с Россией.

«Они стену с Россией не будут строить. Ой, ну, во-первых, слабо верится, что вы не будете строить эту стену с Россией. Как бы вам помягче сказать – Яценюк уже объяснил, что на стене можно «поднять» – на сетке рабице и двух неубедительных каналах по границе с Россией можно «поднять» несколько десятков, а то и сотен миллионов денег. Не, он заработал в целом миллиард, но он миллиард не только на этом заработал. Но это был значительный источник дохода, так что начнете-начнете, не переживайте. Вам денег поворовать будет самое оно.

Во-вторых, если вы решите стену не строить, вы с чего уверены, что Россия ее строить не будет? Ах, уверены вот с чего, да – у нас там член Координационного совета, бывший министр белорусской культуры, что само по себе интересно, который руководитель театра имени Копалы, он что у нас заявил – он нам сказал: «Координационный совет, созданный белорусской оппозицией, готов к контактам с Россией». По его мнению, «сотрудничество России и Белоруссии, как и взаимодействие Белоруссии и Евросоюза, имеют особое экономическое и политическое значение. Последняя, то есть, Беларусь, должна стать медиатором между РФ и странами Запада. Киев тоже важен для Минска».

Вот как бы помягче объяснить этому товарищу. Я, конечно, понимаю, что то, во что при Лукашенко, его пятой каденции начали превращать белорусскую культуру. Там думать не обязательно, вышивка головного мозга не способствует когнитивным процессам. С чего кто взял, что России нужен какой-то медиатор, а? С чего кто взял, что России нужен медиатор, то есть, посредник в ее взаимоотношениях с кем бы то ни было, хотя бы с тем же Евросоюзом?

Замечательно, перехватываем лукашенковскую повестку. «Мы будем со всеми дружить». Такое, вот, желание, такая телячья хитрожопость пососать у двух мамок. Ну, как бы помягче – это желание пососать у двух мамок стремительно будет преобразовано в обязанность пососать, только у двух папок», – заявил Трухан.