Военный эксперт: Выборы в США закончились – пора выводить ВСУ из Курахово

Максим Столяров.  
10.11.2024 23:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Спецоперация


Украинская группировка в Курахово может в лучшем случае разделить судьбу угледарского гарнизона, остатки которого из-за амбиций Зеленского ценой огромных потерь в последний момент успели отступить из окружения.

Об этом в эфире видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская группировка в Курахово может в лучшем случае разделить судьбу угледарского гарнизона, остатки которого...

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«Отвод войск из Угледара существенно запоздал, это привело к тяжёлым потерям и дополнительной нагрузке на ВСУ. Предполагали, что это из-за того, что в это время Зеленский за рубежом представлял свой план победы, и был дан приказ назад не отступать, пока он не вернётся, чтобы не демонстрировать слабость. Это похоже на правду.

Но вот выборы в США закончились. Наверное, уже можно прекратить всякие демонстрации и задуматься о сбережении жизней в отходе ВСУ из Курахово. На более надёжные позиции, которые позволят с меньшими потерями сдерживать российское продвижение. В этом положении украинские войска должны по классике спрямлять фронт», – сказал Ширяев.

«ВСУ находятся как раз в том положении, когда они должны спрямлять линию фронта. Поэтому все ждут, что, всё-таки, Генштаб и Сырский даст приказ на постепенный отвод войск, на спрямление линии фронта. Пока этого не происходит. Но это очевидная вещь, которая должна происходить, чтобы не загубить группировку внутри этого полуокружения.

Потому что можно попасть в оперативное окружение, российские войска уже выходят на то место, где они просто артиллерией контролируют линию подвоза боеприпасов, техники, вывоза раненых. Кольцо может замкнуться. Не допускать этого. Вот, в Угледаре выходили уже в последнюю секунду», – добавил эксперт.

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