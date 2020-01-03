Военный эксперт: Зеленский пылает внутренней ненавистью к ВСУ

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские волонтёры и военные из «самых авторитетных» членов общества превратились в маргиналов из-за того, что президент Владимир Зеленский испытывает ненависть к ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ветераны и волонтёры стали маргиналами. До этого они пять лет были в фаворе, главной общественной силой, наиболее распиаренной и значимой, пользующейся наибольшим доверием. Сейчас у них личный психологический кризис, они пошли вниз.

Плюс дела, которые против них возбуждаются, преследования. Потому что, даже если они реально виноваты, то, как происходят эти дела, их информационная составляющая, указывают на то, что это, всё-таки, информационная кампания на них направлена», – возмущается националист.

По мнению Арестовича, президент «незалежной» испытывает к украинским военным внутреннюю ненависть, и с этим ничего нельзя поделать.

«Личное отношение главы государства – Зеленский не любит военных, не любит тему войны, и ничего с собой не может поделать. Мне повезло, я был и актёром, и военным, я знаю, как они друг к другу относятся. Актёры очень не любят военных, это совершенно другая психология. И он (Зеленский – прим. ред.) не может в себе это преодолеть.

И это порождает специфические отношения в обществе, но сейчас возобладала публика, которая не любит войну, не любит армию, а любят обвинять Украину в том, что мы сами – негодяи. К ним активно прислушиваются», – переживает «свидомый» эксперт.