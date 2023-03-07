Военный из США выступил с разоблачением антироссийской политики Вашингтона

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всё больше жителей Европы сравнивают нынешние времена с противостоянием в формате «Холодной войны» и желают вернуть нормальные отношения с Россией.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если вспомнить восьмидесятые, когда США манипулировали общественным мнением как раз по поводу ракет средней и малой дальности в Европе, многие забывают, какие там демонстрации были. В Германии, в Нидерландах – это вообще. К сожалению, сегодня, особенно молодёжь, не помнят и не знают ничего этого. И опять США манипулируют общественным мнением и вопросами безопасности Европы», – сказал Риттер.

Он утверждает, что многие европейцы теперь с опаской воспринимают американскую политику и являются сторонниками примирения с Россией.

«До начала СВО Россию особо не воспринимали. А сейчас все убедились, насколько это мощная страна, что в Европе всё больше и больше начинают возникать вопросы: «Шли бы вы, Америка, со своей безопасностью». Потому что такая мощнейшая держава – лучше научиться с ней ладить. И потому возникают призывы, что необходимо создавать собственное НАТО, договариваться с Россией», – утверждает Риттер.

По его мнению, с приостановкой действия ДРСМД весь мир оказался на пороге ядерной войны, и чтобы этого не допустить, необходимо всеобщее давление на Вашингтон.

«Если вы видите людей, которые принимали участие в подписании Договора об ограничении ракет средней и малой дальности – подойдите, пожмите им руку, и купите им пива. Потому что за те тридцать лет, которые прошли с момента подписания этого договора, если бы его не было, мы бы наверняка совершили бы ошибку, и ракеты полетели друг другу навстречу. И мы бы тут не сидели. Люди сделали огромное дело в том смысле, что предотвратили возможную ошибку, причём очень вероятную, в плане неправильного расчёта», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас мир лишился каких-либо гарантий безопасности. И, чтобы это исправить, необходимо комплексное давление на вашингтонских политиков.

«Мы сейчас опять возвращаемся к той же ситуации, которая была в прошлом. Моя задача – напугать вусмерть моё правительство. Но необходимо давление с обеих сторон, чтобы правительства вернулись к вопросам об ограничении вооружений», – призвал Риттер.

Он напомнил, что после распада Советского Союза по всей планете продолжают полыхать войны – потому что олигархам из США нужно кому-то продавать оружие.

«Пока Советский Союз был, проблем не было. Потом СССР развалился и, по идее, мы должны были говорить, что всё закончилось, и мирно сосуществовать с Россией», – сказал эксперт.

Однако, отметил он, хозяевам американского ВПК потребовалась прибыль, а, значит, – новый большой враг. И Вашингтон послушно принялся исполнять указания оружейных олигархов.

«Но всё закончилось тем, что необходимо было создавать новую угрозу. Потому что в США большая часть Конгресса сидит в кармане у военно-промышленного комплекса. Постоянно необходима война. Я прекрасно понимаю, что даже во время «Холодной войны» с СССР не было нам реальной угрозой. Никто не хотел войны в СССР», – резюмировал Риттер.